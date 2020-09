Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200927 - 0992 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Straßenraub

Frankfurt (ots)

(hol) Die Polizei nahm am Freitagabend einen Mann im Bahnhofsviertel nach einem Überfall fest. Er steht im Verdacht, zuvor mit einem Komplizen die Umhängetasche eines 28-Jährigen geraubt zu haben. Die Polizei fahndet nun nach dem zweiten Täter.

Gegen 23:00 Uhr verwickelte der später festgenommene 23-Jährige Tatverdächtige den 28-jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis in der Straße Am Hauptbahnhof in ein Gespräch. Diese Gelegenheit nutzte ein zweiter bislang unbekannter Mann, um sich dem späteren Opfer zu nähern und ihm seine Umhängetasche zu entreißen. Dies misslang jedoch zunächst, so dass der Gesprächspartner kurzerhand mit anpackte. Gemeinsam gelang es dem Räuberduo dann, in den Besitz der Umhängetasche zu gelangen. Beide flüchteten daraufhin, allerdings nahmen zivile Beamte der REE schon kurze Zeit später einen Tatverdächtigen an der Kreuzung Münchener Straße / Moselstraße fest. Die zuvor geraubte Umhängetasche hatte dieser noch bei sich, von dem Bargeld, dass darin gewesen war, fehlte jedoch jede Spur. Der zweite Täter ist weiter flüchtig.

Personenbeschreibung:

Männlich, nordafrikanisches Erscheinungsbild, Drei-Tage-Bart und kurze schwarze Haare. Bekleidet mit einer dunklen Hose und einer sportlichen dunklen Jacke.

Die Polizei lieferte den Festgenommenen zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein.

