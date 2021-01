Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

In dem Zeitraum vom 17. Januar, ca. 19:00 Uhr, bis 18. Januar, ca. 15 Uhr, wurde in Bitburg in ein Hotel an der Römermauer eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Eingangstür im rückwärtigen Bereich des Hotels auf und gelangten von dort in den Rezeptionsbereich. Dort brachen die Täter eine Tür zu einem Büroraum auf und entwendeten daraus einen Möbeltresor, in welchem sich Bargeld befand. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561-96850 melden können.

