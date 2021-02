Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere, witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 08.02.2021 kam es binnen weniger Stunden zu mehreren Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt, welche allesamt auf witterungsbedingtes Glatteis zurückzuführen waren. So kam es konkret durch Auffahren auf stehende oder langsamer fahrende Fahrzeuge, sowie durch das Abkommen von der Fahrbahn zu insgesamt acht schädigenden Ereignissen. Bei zwei Unfällen verletzte sich jeweils ein Beteiligter leicht in Form von Nacken- bzw. Rückenschmerzen. Der Sachschaden dürfte auf ca. 30000Euro zu beziffern sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell