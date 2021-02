Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Gleich 2 Unfälle auf winterglatter Fahrbahn

Laumersheim, L 454 - 08.02.2021, 17:00 Uhr (ots)

Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Weisenheim am Sand fuhr auf der L 454 von Obersülzen kommend in Richtung Laumersheim. In einer Linkskurve geriet sie bei winterlichen Straßenverhältnissen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn. Sie stieß gegen die Leitplanke und kam in einem Feldweg zum Stehen. Noch vor Eintreffen der Polizei geriet eine 76-Jährige aus Obrigheim mit ihrem PKW an der gleichen Stelle von der Fahrbahn ab und prallte ebenfalls in die Leitplanke. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000EUR. Der PKW der 76-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell