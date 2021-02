Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI NW - Versammlung mit etwa 300 Traktoren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Teilweise mit Plakaten und Bannern versehen demonstrierten am 09.02.21 in der Landwirtschaft Arbeitende mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen, überwiegend Traktoren, in Neustadt. Kurz nach 08:00 Uhr startete der Konvoi planmäßig. Erst gegen 08:50 Uhr verließ das letzte Gefährt die Aufstellfläche am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum. Die Versammlung führte durch Mußbach, über die Bundesstraßen 38 und 39 und endete, nach dem Passieren von Winzinger Straße und Martin-Luther-Straße, gegen 10:15 Uhr. Es waren diverse Straßensperrungen erforderlich. Polizei und Stadt hatten bereits im Vorfeld über Presse, Verkehrswarnfunk und Soziale Medien informiert. Die aktuelle Verkehrssituation wurde seitens der Polizei über Twitter veröffentlicht. Hierdurch konnten die Verkehrsbeeinträchtigungen im Rahmen gehalten werden. Die Demonstration verlief darüber hinaus störungsfrei und absolut friedlich.

