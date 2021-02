Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Kabelbrand in Wohnhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.02.2021 gegen 15:30 Uhr kam es Auf der Judenhut in Bad Dürkheim zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass nur ein Kabel in einer Verteilerdose gebrannt hatte. Es entstand ein Gebäudeschaden von 500 Euro. Das Feuer konnte mittels eines Handfeuerlöschers gelöscht werden. Bei der Begehung des Brandortes konnte im Gebäudeinneren eine sogenannte Indooranlage für die Aufzucht von Cannabispflanzen aufgefunden werden. Zudem konnten in diversen Behältern weitere Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien festgestellt und sichergestellt werden. Da Besitzer zudem aufgrund des Brandes mit seinem Fahrzeug nach Hause gefahren war, obwohl er Betäubungsmittel konsumiert hatte, wird nun gegen ihn wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Weiterhin ermittelt die Kriminalpolizei aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell