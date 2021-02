Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - ältere Dame Opfer von Telefonbetrügern

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.02.2021 gegen 12:30 Uhr wurde eine ältere Dame aus Bad Dürkheim Opfer eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der bislang unbekannte männliche Betrüger gab sich als Bankmitarbeiter aus und erkundigt sich telefonisch ob ein Schreiben seiner Bank bei ihr eingegangen wäre. Im Laufe des Gespräches erwarb er geschickt das Vertrauen der Dame. Diese gab daraufhin die Daten ihrer Bankkarte bekannt. Da ihr Ehemann nach dem Gespräch dann doch stutzig wurde, erkundigt er sich bei seiner Bank. Dort konnte ermittelt werden, dass eine nicht autorisierte Überweisung ergangen war. Das Konto wurde daraufhin umgehend gesperrt. Die Bank versuchte die Transaktion rückgängig zu machen. Bei der angezeigten Anrufernummer handelte es um eine im Internet generierte Nummer, die nicht nachverfolgt werden kann. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

