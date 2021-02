Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - witterungsbedingte Verkehrsunfälle

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.02.2021 kam es im Dienstgebiet der PI Bad Dürkheim zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Gegen 16:30 Uhr kam es in Hauptstraße in Herxheim am Berg zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem VW Golf die Hauptstraße Richtung Freinsheim, in einer abfälligen Linkskurve geriet sie aufgrund von Eisglätte von der Fahrbahn ab und beschädigte einen rechts neben der Fahrbahn geparkten Citroen C5. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Gegen 16:40 Uhr kam es in der Freinsheimer Straße in Dackenheim zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 19-jährige Opelfahrerin befuhr die Kirchheimer Straße nach links auf die Freinsheimer Straße. Durch ein von rechts an die Kreuzung herannahendes Fahrzeug war die 19-Jährige irritiert und betätigte vermutlich das Gaspedal zu stark. Aufgrund der Fahrbahnglätte kam der Opel Meriva ins Rutschen und fuhr gegen den entgegenkommenden Hyundai. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Gegen 16:50 Uhr kam es im Lina Sommer Weg in Gönnheim zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fahrer befuhr die L525 von Ellerstadt Richtung Gönnheim. In einer Rechtskurve kurz vor Ortseingang Gönnheim kam er aufgrund Fahrbahnglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Er fuhr weiter, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza von Dackenheim nach Freinsheim und kam aufgrund Fahrbahnglätte hangabwärts nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Hang, dreht sich, kollidierte auf der Gegenspur mit dem Hang und kam zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Glücklicherweise kam es bei keinem der witterungsbedingten Verkehrsunfälle zu einem Personenschaden. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit und Fahrweise den aktuellen Witterungsverhältnissen anzupassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell