Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - Radmuttern gelöst

BAD DÜRKHEIM (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden im Zeitraum von 19.012021 bis 02.02.2021 die Radmuttern eines Wohnmobils gelöst. Das Wohnmobil war Am Sonneberg in Gönnheim ordnungsgemäß am Fahrbahnrad abgestellt worden. Während der Fahrt vernahm der 55-jährige Fahrer ein leichtes Klopfen vorne links an seinem Fahrzeug. Bei einer genauen Nachschau stellte er fest, das bislang unbekannte Täter insgesamt 12 Radmuttern gelockert hatten. Zu einer konkreten Gefahrensituation war es glücklicherweise während der Fahrt nicht gekommen. Die Felge vorne links war derart gelockert, dass sie sich auf der Radnabe leicht hin- und her bewegen ließ. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell