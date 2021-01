Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bus im Kreuzungsbereich touchiert- Verursacher entfernte sich

Herford (ots)

(sls) Am späteren Donnerstagnachmittag (28.1.) kam es in Herford zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Bus beschädigt wurde. Gegen 16.50 Uhr befand sich der 48-jährige Busfahrer aus Lage mit seinem Kraftomnibus auf der Mindener Straße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich mit der Bismarckstraße befand sich der Bus auf der linken der beiden geradeaus führenden Fahrspuren. Auf der rechten Fahrspur befanden sich nach Angaben des 48-Jährigen mehrere Fahrzeuge. Im Kreuzungsbereich bemerkte der Fahrer einen Knall rechtsseitig neben seinem Bus. Bei der anschließenden Überprüfung des Busses stellte er einen ca. ein Meter langen Kratzer zwischen den beiden Zugangstüren fest. Aufgrund der vorhandenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und einem bislang unbekannten Fahrzeug gekommen ist, der augenscheinlich nach dem Unfall nach rechts in die Bismarckstraße abbog. Der Fahrzeugführer entfernte sich weiter, ohne einen ordnungsgemäßen Personalienaustausch zu gewährleisten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen, die Angaben zum Unfall oder auch weiteren Unfallbeteiligten machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell