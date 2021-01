Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Tankstelle - Bier und Einweggrills entwendet

Löhne (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin informierte gestern (27.1.) am späten Abend die Polizei, als sie zwei männliche Personen an einer Tankstelle beim Diebstahl beobachtete. Die Frau sah gegen etwa 22.50 Uhr, wie sich die beiden Personen an dem Rollcontainer im Außenbereich einer Tankstelle an der Königstraße zu schaffen machten. Die etwa 175cm großen Männer, die beide eine Mütze trugen, entwendeten unter anderem eine Kiste Bier sowie zwei Einweggrills und flüchteten zu Fuß Richtung Oeynhausener Straße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden im Rahmen einer Nahbereichsfahndung die beiden Einweggrills und übergaben sie später dem Eigentümer. Bei der weiteren Fahndung trafen sie einen 18-jährgigen und einen 20-jährigen Löhner an, die zwar jeweils eine Flasche Bier bei sich trugen, jedoch keine weitere Angaben zum Sachverhalt machen konnten. In wieweit beide mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weitere Zeugen, die gestern Abend verdächtige Personen im Bereich rund um die Königstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei zu melden.

