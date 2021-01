Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Auto in Gegenverkehr geschoben

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(jd) Am Mittwoch (27.1.) fuhr eine 62-jährige Bünderin mit ihrem Volkswagen entlang der Winkelstraße und wollte über den Südring geradeaus in die Schlossstraße fahren. Zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer auf dem Südring. Als der Bünder auf Höhe der Winkelstraße ankam, hielt die VW-Fahrerin zunächst an der dortigen Haltelinie an und setze ihre Fahrt dann über die Kreuzung fort. Der vorfahrtsberechtigte 26-Jährige versuchte zwar noch zu bremsen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Audi in den Citröen einer 51-jährigen Bünderin geschoben, die an der Haltelinie der Schlossstraße wartete. Die 15-jährige Beifahrerin des Citröen und die 23-jährige Beifahrerin des Audis wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte die 15-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus, das sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell