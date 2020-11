Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Autobahnkreuz Hegau) Unter Drogeneinfluss und ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein Auto gefahren

Singen am Hohentwiel, Autobahnkreuz Hegau, Lkr. KonstanzSingen am Hohentwiel, Autobahnkreuz Hegau, Lkr. Konstanz (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein, ist eine 40-jährige Frau am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, mit einem Auto im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau auf der A 81 unterwegs gewesen und von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Aufgrund der festgestellten Drogenbeeinflussung wurde bei der 40-Jährigen in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Die Frau wird sich nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne erforderliche Fahrerlaubnis verantworten müssen.

