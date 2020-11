Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt (09.11.2020)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Schwer verletzt hat sich gestern gegen 11 Uhr eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Bregstraße. Eine 40-jährige Pickup-Fahrerin bog bei "Grün" von der Ilbenstraße nach links in die Bregstraße ein. Hierbei übersah sie eine 90-Jährige, welche die Bregstraße an einer ampelgeregelten Fußgängerfurt, ebenfalls bei "Grün", überquerte. Der schwere Wagen erfasste die Seniorin, die auf die Straße stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, an ihrem Ford Pickup entstand kein Schaden.

