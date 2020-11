Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin übersieht Straßen-Absperrung (09.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich gestern früh gegen 7 Uhr in der Färberstraße ereignet. Eine 56-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Romäusring. Hierbei übersah sie das rote Warnlicht eines Absperr-Pollers, der in diesem Moment aus einer abgesenkten Position nach oben fuhr. Ein städtischer Mitarbeiter in oranger Warnbekleidung versuchte ebenfalls noch, die Fahrerin vor dem Hindernis zu warnen, konnte jedoch den Zusammenstoß zwischen Auto und Metall-Poller nicht mehr verhindern. Die Frau blieb hierbei unverletzt. An ihrem Skoda Fabia, an dem die Airbags ausgelöst hatten, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

