Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl/Versuchter Kennzeichendiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, Untere Str. bzw. In der Trift, Zeit: 13.Jan.2021 bis 14. Jan.2021. Unbekannter Täter entwendeten von einem Anhänger das amtliche Kennzeichen: NOM- KK 700. Auch wurde offensichtl. versucht, ein vorderes amtl. Kennzeichen von einem geparkten Ford zu entwenden. Die Täter, so wird gemutmaßt, wurden bei der Tatausführung gestört und ließen das bereits abgeschraubte Kennzeichen am Ereignisort in Oldenrode zurück. Anwohner aus den genannten Straßen werden gebeten, sanchdienliche Hinweise über verdächtige Personen /Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

