Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ruppertsberg) Erst gegen Bus, dann gegen Hauswand

Ruppertsberg (ots)

In der Obergasse in Ruppertsberg war am Dienstagmittag (9. Februar 2021, 11:30 Uhr) die Fahrerin eines BMW unterwegs, als es zu einem Unfall mit einem Linienbus kam. Weil sie sich einer Engstelle näherte, bremste die 32-Jährige und geriet und eisglatter Fahrbahn ins Schliddern. Nach der Kollision mit dem Bus rutschte der BMW noch gegen eine Hauswand. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste, es blieb bei Sachschäden, die von der Polizei Haßloch auf 6.500,- EUR geschätzt wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell