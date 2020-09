POL-LG: ++ Polizei fahndet mit Phantombild ++ Tankstellenraub scheitert ++ "Wer erkennt einen der Täter?" ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Nach einem fehlgeschlagenen Raub auf eine Tankstelle in den Abendstunden des 28.07.20 in der Universitätsallee fahndet die Polizei jetzt mit einem Phantombild eines der Männer. Am Dienstag, 28.07.20, gegen 21:40 Uhr, hatten zwei unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Universitätsstraße. Die Täter waren schwarz gekleidet und trugen Sturmhauben. Die in der Tankstelle beschäftigte Angestellte sah die Täter und flüchtete umgehend aus der Tankstelle ins Freie. Durch einen Zeugen, den sie draußen traf, wurde die Polizei alarmiert. Die Täter verließen das Gebäude ohne, dass es zu der offenbar geplanten Raubtat kam (siehe auch die Pressemittelung v. 29.07.20). Auf der Flucht konnte einer der Täter ohne Maskierung wahrgenommen werden, so dass eine Phantomskizze erstellt werden konnte.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -2288, entgegen

++ Phantombild unter www.polizeipresse.de ++

