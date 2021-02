Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Niederkirchen/Deidesheim) Glatteisunfall 1

Neustadt/Weinstraße (ots)

Von der neuen Ausfahrt der B271 in Deidesheim nach links in Richtung Niederkirchen abbiegen, wollte am Mittwochvormittag (10. Februar 2021, 9:40 Uhr) die Fahrerin eines Opel. Weil die Fahrbahn glatt war, rutschte die 52-Jährige in den Einmündungsbereich der L527 und krachte dort in einen Golf. Es blieb bei Blechschäden, die von der Polizei Haßloch mit 5.000,- Euro beziffert wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell