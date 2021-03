Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Frontalzusammenstoß nach Überholvorgang

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 21:30 Uhr kam es auf der Landstraße 1182 zwischen Sindelfingen-Darmsheim und Grafenau zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem BMW von Darmsheim kommend in Richtung Grafenau und scherte in Höhe Kapellenberg zum Überholvorgang aus. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW Polo eines 62-Jährigen, weshalb es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Lenker des VW wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Während der 20-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer mit leichten Verletzungen davonkamen, wurde der 62-Jährige schwer verletzt. Alle Beteiligten mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung musste die Strecke für drei Stunden voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort. Vom Polizeirevier Sindelfingen waren drei Streifenwagen an der Unfallörtlichkeit eingesetzt. Die Unfallaufnahme wurde von einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion übernommen.

