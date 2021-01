Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Mensa eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (27.01.2021) oder Donnerstag (28.01.2021) in eine Mensa am Pfaffenwaldring eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 15.00 Uhr und 6.00 Uhr eine Fluchttür auf. Sie nahmen aus der Küche einen Feuerlöscher und entleerten diesen dann im Bereich der Essensausgabe. Ob sie etwas stahlen wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

