Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagvormittag war in der Liebenaustraße in Waldenbuch auf einem Parkplatz, der sich vor einer Metzgerei befindet, ein BMW vorwärts eingeparkt. Gegen 10:50 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim rückwärts Ausparken gegen den BMW stieß. Anschließend fuhr der Unbekannte davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen müsste der Verursacher zur Tatzeit mit einem sandfarbenen Skoda mit Böblinger Zulassung (BB) unterwegs gewesen sein. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell