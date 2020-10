Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neuwied-Engers

Neuwied (ots)

Der Geschädigte parkte seinen PKW, einen blauen BMW 3er, am 08.10.20 gegen 18:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Mülhofener Straße in Höhe der Hausnummer 62. Als er am 09.10.20 gegen 07:00 Uhr zum seinem PKW zurückkam, stellte er einen Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite fest. Der PKW wurde augenscheinlich durch ein vorbeifahrendes oder wendendes Fahrzeug beschädigt. Dieses entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Neuwied unter der Tel: 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de

