Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer bei Waldbreitbach

Waldbreitbach (ots)

Am Samstag, 10.10.2020, wurde gegen 16.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 20-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads in einer Gruppe die Landesstraße 255 aus Richtung Waldbreitbach kommend in Richtung Roßbach/Wied. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er vermutlich infolge eines Fahrfehlers zu Fall und verletzte sich. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

