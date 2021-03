Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Neuer Leiter des Stabsbereichs Einsatz beim Polizeipräsidium

Bild-Infos

Download

Ludwigsburg (ots)

Der 44-jährige Polizeioberrat Dimitri Malik hat am 1. März die Leitung des Stabsbereichs Einsatz beim Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Polizeidirektor Markus Geistler an, der zu Beginn des Jahres die Leitung der Schutzpolizeidirektion übernommen hat. Malik ist in Ludwigsburg kein Unbekannter. Nach dem Studium zum höheren Dienst leitete er von 2011 bis 2014 die Kriminalinspektion 2 der damaligen Polizeidirektion Ludwigsburg und war nach der Polizeireform von 2014 bis Juli 2017 Leiter des Stabsbereichs Technik beim Polizeipräsidium. Anschließend wurde er als stellvertretender Projektleiter zum Projekt "e-Akte der Polizei Baden-Württemberg" abgeordnet, mit dem die Polizei das Ziel verfolgt, in allen Bereichen des Verwaltungs- und Ermittlungshandelns die Papierakte durch eine elektronische Akte zu ersetzen. Seit November 2019 leitete Malik schließlich das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Stuttgart, wo er die digitale Einsatzunterstützung initiierte und vorbereitete.

"Der Stabsbereich Einsatz gehört mit seinen vielschichtigen Planungs- und Organisationsaufgaben sowohl im täglichen Dienst als auch bei besonderen Einsatzanlässen zu den Schlüsselstellen eines Polizeipräsidiums" sagt Polizeipräsident Burkhard Metzger. "Mit Dimitri Malik haben wir dafür einen kompetenten neuen Leiter bekommen, der sich bereits bei verschiedenen Aufgaben bewährt hat und der die gute Arbeit seines Vorgängers nahtlos fortsetzen wird."

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell