Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Hagen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft auf der Elberfelder Straße ein. Die Täter schoben mit Gewalt die Schiebetür am Eingang zur Seite und durchwühlten den hinter dem Kassenbereich gelegenen Bürokomplex. Aus der Kasse entwendeten die Diebe rund 500 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Sachbearbeitung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

