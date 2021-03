Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

An einem am Fahrbahnrand stehenden Transporter wollte der Fahrer eines Mercedes am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr in der Bismarckstraße vorbeifahren. Da ihm dabei ein Fahrzeug entgegenkam, setzte der 57-Jährige seinen Mercedes zurück. Hierbei übersah er einen nachfolgenden Pedelec-Fahrer und brachte diesen zu Fall. Der 67 Jahre alte Zweiradfahrer zog durch den Sturz leichte Verletzungen zu. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

