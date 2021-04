Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Kind

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 24.04.2021, um 13:15 Uhr ereignete sich in der Roxheimer Straße in Bobenheim-Roxheim ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Kind. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Hyundai Tucson aus der Hofeinfahrt auf die Straße. Ein von rechts kommendes Kind auf dem Fahrrad fuhr auf dem Gehweg und kollidierte mit dem Fahrzeug. Ob das gestürzte Kind Verletzungen davongetragen hat, ist bislang nicht bekannt. Das Kind setzte seine Fahrt fort, nachdem es von der Autofahrerin angesprochen wurde. Bei dem Kind soll es sich um ein ca. 10-jähriges Mädchen handeln, welches alleine mit dem Fahrrad unterwegs war. An dem Pkw sind keine Schäden entstanden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Kind machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.: 06233-3130 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell