POL-PDLU: Kleinniedesheim - Trunkenheitsfahrt

Am 24.04.2021, um 16:54 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Mann, der mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl in auffälliger Fahrweise auf der L456 in Richtung Kleinniedesheim unterwegs war. Der Mann war kurz zuvor auf der Landstraße schon gestürzt, konnte seine Fahrt aber zunächst fortsetzen. Bei einer Kontrolle durch ein Streifenteam der Polizei Frankenthal wurde beim dem 59-jährigen Mann schließlich ein Atemalkoholwert von 3,4 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Durch den Sturz zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu und wurde ärztlich behandelt.

