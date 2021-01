Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Streit am Teichweg eskaliert

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Sonntag, 31. Januar 2021, kam es am Teichweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 16-jährigen Jugendlichen. Die beiden Jugendlichen aus Hamm gerieten gegen 17.20 Uhr zunächst in einen verbalen Streit. Im Rahmen dessen zog einer eine Schreckschusspistole und gab mehrere Schüsse ab. Anschließend schlug er noch auf den anderen ein und verletzte ihn hierbei leicht. Durch einen unabhängigen Zeugen konnte der Täter überwältigt, entwaffnet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Geschädigte wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Die Waffe wurde sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell