Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spindknacker in Hammer Krankenhaus - wer kann Hinweise geben?

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag (30.01.2021) auf Sonntag (31.01.2021), im Zeitraum zwischen 20.45 Uhr bis 2.45 Uhr, etwa 91 Spinde in einem Hammer Krankenhaus geknackt. Die dreisten Täter waren in eine Umkleide im Untergeschoss des Gebäudes unterwegs. Über Art und Umfang der Beute können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen im Krankenhaus werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen. (es)

