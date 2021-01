Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Soester Straße

Hamm-Uentrop (ots)

Zwei Verletzte und drei beschädigte Pkw sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 29. Januar, im Kreuzungsbereich Soester Straße/Grönebergstraße ereignete. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 51-jähriger Skoda-Fahrer die Soester Straße in Fahrtrichtung Westen und wollte anschließend nach links auf die Grönebergstraße abbiegen. Dabei übersah er den auf der Soester Straße in östlicher Richtung fahrenden VW einer 30-jährigen Soesterin. Durch den Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt und zunächst in Hammer Krankenhäuser transportiert. Dort verblieb die VW-Fahrerin zunächst stationär. Der Fahrer des Skoda wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem der Audi eines 80-jährigen Hammers beschädigt. Dieser wartete zur Unfallzeit verkehrsbedingt auf der Grönebergstraße vor dem dortigen Stoppschild. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 17500 Euro. (lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell