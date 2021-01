Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdieb stiehlt Portemonnaie

Hamm-Uentrop (ots)

Am Freitag, 19. Januar, erbeutete ein Trickdieb gegen 9.30 Uhr auf dem Marderweg das Portemonnaie eines 86-jährigen Hammers.

Nach einem Einkauf in einem Supermarkt auf der Straße "Alter Uentroper Weg" befand sich der 86-Jährige auf dem Heimweg, als ein unbekannter Mann sich ihm von hinten auf einem Fahrrad näherte. Der Fahrradfahrer fuhr ganz nah an den 86-Jährigen heran, berührte ihn kurz und fuhr dann in Richtung Otterweg weiter. Zu Hause bemerkte der Hammer dann das Fehlen seines Portemonnaies.

Der Täter ist geschätzt 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug Kleidung, die dem kalten und regnerischen Wetter nicht angepasst war.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

