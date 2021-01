Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Rollerfahrer bei Alleinunfall verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Am Freitag, 29. Januar, wurde ein 50-jähriger Rollerfahrer aus Hamm bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Gegen 22.10 Uhr befuhr der Mann die Soester Straße in Fahrtrichtung Osten und stürzte beim Linksabbiegen in die Ostwennemarstraße. Der Fahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (lh)

