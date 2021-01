Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verletzte Rollerfahrer

Emmerich (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am am Samstag, 09.01.2021, eine 15-jährige Rollerfahrerin aus Emmerich sowie ihr gleichaltriger ebenfalls auch Emmerich stammender Sozius in das Krankenhaus gebracht werden. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen fuhr die Rollerfahrerin gegen 13:50 Uhr von der Frankenstraße kommend aus bisher ungeklärter Ursache in den Kreuzungsbereich der Zütphener Straße ein. Dort kollidierte der Roller mit dem Pkw einer 46 Jahre alten Autofahrerin aus Emmerich, die mit ihrem VW-Passat auf der Zütphener Straße in Richtung Alte s´Heerenberger Straße unterwegs war. Die Unfallfahrzeuge stellte die Polizei zu Beweiszwecken sicher. (SI)

