POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim -Verkehrsunfallflucht

Am 10.03.3021, gegen 11.10 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er gesehen habe, wie gerade eine männliche Person mit einem E-Scooter gegen einen blauen Honda Accord in der Straße An den Fuchslöchern, Höhe Hausnummer 42, gefahren sei. Hiernach habe sich dem Mann mit dem E-Scooter in Richtung Kleinniedesheim entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Heck des Hondas wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Eine Beschreibung des Unfallflüchtigen liegt nicht vor, er könnte aber, nach Aussage des Zeugen, am Fuß verletzt sein, außerdem dürfte der E-Scooter im Bereich der Lenkstange beschädigt sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

