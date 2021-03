Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim, Neuhofen, Schifferstadt) Geschwindigkeitskontrollen

Böhl-Iggelheim, Neuhofen, Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, 09.03.2021, stand die Überwachung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit im Fokus der Polizei. Von 09:45 bis 14:45 Uhr wurden in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim 41 Verstöße, im Zeitraum von 13:20 bis 14:45 Uhr in der Woogstraße in Neuhofen 17 Verstöße und von 22:30 bis 23:30 Uhr in der Burgstraße in Schifferstadt insgesamt 2 entsprechende Verstöße geahndet. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch 8 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. Darüber hinaus kam es zu einer Verwarnung, weil ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer mittels "Lichthupe" auf eine Geschwindigkeitskontrolle hinwies und andere Verkehrsteilnehmer hiervor warnte.

