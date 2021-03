Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Brand in der Zeppelinstraße

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 09.03.2021 gegen 09:00 Uhr kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einer ansässigen Firma in der Zeppelinstraße in Frankenthal. Auf dem Firmengelände entzündete sich ein Abluftfilter, wahrscheinlich aufgrund Funkenflugs. Nach Abschluss der Ermittlungen kann eine strafbare Handlung ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 5000 bis 6000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell