Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Montagmorgen, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr, führte eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße Fahrradkontrollen durch. Bei einem geringen Aufkommen an Radfahrern wurde dreimal der Radweg in nicht zulässige Richtung befahren. Die Fahrradfahrer wurden verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell