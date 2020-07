Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200708.2 Itzehoe: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es in Itzehoe zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Polizei gelang es, die beiden Täter festzunehmen.

Um 04.13 Uhr suchten zwei Täter das Einfamilienhaus in der Breitenburger Straße auf und versuchten sich Zugang in das Objekt zu verschaffen. Durch den Lärm war die Bewohnerin des Hauses auf die Täter aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamten trafen vor Ort die Einbrecher an und nahmen sie vorläufig fest. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 42 und 27 Jahre alte Männer aus Itzehoe.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten entlassen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro.

Maike Pickert

