Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht in der Franz-Voll-Straße - Zeugen gesucht !

Frankenthal (ots)

Bereits am Mittwoch, den 03.03.2021 gegen 13:15 Uhr kam es in der Franz-Voll-Straße in Bobenheim-Roxheim zu einem Verkehrsunfall. Der namentliche bekannte Fahrzeugführer touchierte mit seinem VW Passat einen ordnungsgemäß geparkten PKW an dessen linken Außenspiegel und entfernt sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte der Verursacher ermittelt werden, allerdings befand sich das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen werden der Fahrzeughalter des beschädigten Fahrzeuges sowie weitere Zeugen des Vorfalls gesucht. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

