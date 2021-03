Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrzeugtür zerkratzt

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.2021 etwa 14:30 Uhr bis zum 07.03.2021 gegen 14:30 Uhr befand sich ein PKW der Marke Mitsubishi in der Max-Beckmann-Straße in Frankenthal auf einem öffentlichen Parkplatz. Bei der Rückkehr an das Fahrzeug stellte der Fahrzeughalter fest, dass die linke Fahrzeugtür vermutlich mutwillig zerkratzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

