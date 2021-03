Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit Reanimationsmaßnahmen (44/0603) 06.03.2021 17:25 Uhr

Speyer (ots)

Speyer- Am 06.03.2021 gegen 17:35 Uhr kam es am Treppenabgang des Bahnhofs in der Landwehrstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer durch die Rettungskräfte und den Notarzt reanimiert werden musste. Möglicherweise stürzte der Radfahrer aufgrund eines medizinischen Leidens, ohne Einwirkung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der hiesigen Polizeidienststelle unter 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

