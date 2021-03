Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Verkehrsunfall mit Flucht

Waldsee (ots)

Am Freitag, den 05.03.2021 befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L533 aus Waldsee kommend in Fahrtrichtung B9. In einem Kurvenbereich sei ihr eine weiße Limousine, ggfls. ein weißer Kombi entgegengekommen, welcher den Kurvenbereich schnitt, auf ihren Fahrbahnteil kam und den PKW der jungen Fahrerin touchierte. Um einen Frontalunfall zu vermeiden musste die Fahrerin nach rechts ausweichen und kollidierte noch mit einem Leitpfosten. An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Das weiße Fahrzeug entfernte sich unvermittelt von der Unfallstelle und ist weiterhin flüchtig. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte einen Streifschaden auf der Fahrerseite haben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell