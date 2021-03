Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 06.03.2021, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer in Frankenthal auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Kurz drauf ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein zweiter Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw rückwärts in einen Vorgarten fuhr. Auch diesmal entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Durch Zeugen konnte sowohl der Pkw, als auch der Fahrer beschrieben werden. Aufgrund der korrespondierenden Beschreibungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei beiden Verkehrsunfällen um denselben Verursacher handelte. Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer augenscheinlich alkoholisiert gewesen sein. Der 33-jährige Unfallverursacher stellte sich am Abend selbst bei der Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet.

