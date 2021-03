PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw in Eltville am Rhein schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend kam es gegen 19.00 Uhr in Eltville am Rhein zu einem Zusammenstoß zwischen einem 52-jährigen Pkw-Fahrer aus Walluf und einem 41-jährigen Fahrradfahrer aus Kiedrich.

Der Pkw befuhr den Gutenbergplatz, aus Richtung Rheingauer Straße kommend. Im Kreuzungsbereich Gutenbergstraße wollte der Fahrer des Pkw geradeaus weiter in die Weinhohle fahren. Hierbei übersah er in der Dunkelheit den von rechts kommenden unbeleuchteten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Fahrrad wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

