PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Farbschmierereien +++ Achtung! Falscher Polizist am Telefon +++ Motorrollerfahrer schwer verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Garage und Zebrastreifen mit Farbe besprüht, Geisenheim, Falterstraße, 01.03.2021, 17.00 Uhr bis 02.03.2021, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag haben Graffitisprayer in der Falterstraße in Geisenheim ihr Unwesen getrieben. Die Täter besprühten eine Garagenwand sowie einen dortigen Zebrastreifen mit schwarzer Sprühfarbe und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Falscher Polizist am Telefon - Seniorin lässt sich nicht täuschen, Heidenrod, Laufenselden, 02.03.2021, 13.35 Uhr,

(pl)Eine 77-jährige Frau aus Laufenselden wurde am Dienstagnachmittag von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Die Angerufene ließ sich jedoch nicht aufs Glatteis führen und informierte stattdessen die echte Polizei. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

3. Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt, Eltville, Wallufer Straße, 02.03.2021, 15.35 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es in der Wallufer Straße in Eltville zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Motorrollerfahrer. Ein 65-jähriger Autofahrer wollte gegen 15.35 Uhr mit seinem VW Tiguan von der Ausfahrt eines Autohauses auf die Wallufer Straße in Richtung Walluf einbiegen. Hierbei stieß er mit dem 70-jährigen Motorrollerfahrer zusammen, welcher mit seiner Vespa auf der Wallufer Straße in Richtung Eltville unterwegs war. Der schwerverletzte Motorrollerfahrer und auch der leichtverletzte Autofahrer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell