POL-RTK: +++ Polizeistation Eltville am 02.03.2021 zeitweise nicht über die bekannte Rufnummer erreichbar +++

Aufgrund von Arbeiten an der technischen Anlage ist die Polizeistation Eltville am morgigen Dienstag, dem 02.03.2020, in der Zeit von ca. 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr über die bekannte Rufnummer (06123) 9090-0 sowie per E-Mail nicht erreichbar. Die Polizeistation Eltville ist in dieser Zeit nur eingeschränkt über die Mobilfunknummer (0170) 3667357 erreichbar. In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.

