PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Idstein: Fußgänger von PKW erfasst - Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:53 Uhr kam es in der Limburger Straße in Idstein zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger.

Eine 25 Jahre alte Idsteinerin fuhr mit ihrem PKW die Limburger Straße in Richtung Stadtmitte. Im Bereich der Friedensstraße querte ein 18-jähriger Fußgänger, ebenfalls aus Idstein, die Limburger Straße. Er lief im Bereich eines Fußgängerüberweg aus Richtung Fiedensstraße kommend in Richtung Dammühlenweg und wurde von dem von links kommenden PKW erfasst.

Der Fußgänger schlug auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe auf und wurde dann weggeschleudert.

Zur medizinischen Versorgung des Fußgängers waren ein Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz. Mit einem Knochenbruch und zur Abklärung möglicher weiterer Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Am PKW entstand Sachschaden von geschätzt 1.000 EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Idstein zu melden.

(vorgelegt: Schick, POK´in, Pst. Idstein)

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell