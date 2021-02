PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Bargeld aus Mittelkonsole gestohlen +++ Autofahrer berauscht unterwegs +++ Leichtkraftradfahrer gestützt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Bargeld aus Mittelkonsole gestohlen,

Taunusstein, Neuhof, Fabriciusstraße, 23.02.2021, 18.00 Uhr bis 24.02.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag haben unbekannte Täter in Taunusstein-Neuhof aus einem geparkten Audi A6 Bargeld gestohlen. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum des in einem Verbindungsweg zwischen der Keplerstraße und der Fabriciusstraße abgestellten Pkw ein. Anschließend durchsuchten sie die Fächer der Mittelkonsole, schnappten sich das darin aufgefundene Bargeld und ergriffen dann mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Berauscht mit dem Auto unterwegs,

Bad Schwalbach, Schmidtberg, 24.02.2021, 22.45 Uhr,

(pl)Polizisten haben am Mittwochabend in Bad Schwalbach einen 24-jährigen Autofahrer kontrolliert, der berauscht mit seinem VW Golf unterwegs war. Gegen 22.45 Uhr überprüften die Beamten den Mann am Schmidtberg und stellten dabei drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Nachdem ein Drogenvortest bei dem Fahrer positiv verlief, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Leichtkraftradfahrer gestürzt,

Hohenstein, Hennethal, Landesstraße 3032, 24.02.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Beim Sturz mit seinem Leichtkraftrad wurde am Mittwochnachmittag ein 18-jähriger Mann verletzt. Der 18-Jährige befuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die L 3032 von Hennethal kommend in Richtung Aarbergen. In einer Kurve verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der verletzte Leichtkraftradfahrer wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

4. Geparktes Auto bei Unfallflucht beschädigt, Taunusstein, Bleidenstadt, Philipp-Reis-Straße, 23.02.2021, 17.00 Uhr bis 24.02.2021, 08.00 Uhr,

(pl)In Taunusstein-Bleidenstadt wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ein grauer Skoda Kamiq bei einer Unfallflucht beschädigt. Der betroffene Pkw war auf einem Parkplatz in der Phillip-Reis-Straße abgestellt und wurde von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

